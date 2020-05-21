وزير التعليم العالي: تسجيل 1000 إصابة بكورونا في اليوم أمر طبيعي

طمأن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين حول معدل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مشيرًا إلى أن من الطبيعي أن نسمع ونسجّل إصابات تتراوح ما بين 500 و1000 كل يوم.وأضاف «عبدالغفار»، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع «بشائر الخير 3»، أنَّ النسبة المئوية لمعدل تغير النمو اليومي ما بين 3 و5% ولذلك فإن الوضع آمن.وأوضح أنه يتم رصد تحركات المواطنين لاتخاذ قرار ومنع وجود تجمعات بين المواطنين للحد من فيروس كورونا، مضيفًا أن ما يتم رصده من قبل اللجان المختلفة مبنى على قواعد علمية.ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع «بشائر الخير» في محافظة الإسكندرية.وحضر الافتتاح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.وبدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «بشائر الخير 3»، إذ استعرض الفيلم ما تمَّ إنجازه خلال الأعوام الماضية من تحويل المناطق العشوائية إلى مساكن حضارية.