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الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس

الخميس 21/مايو/2020 - 10:33 ص
الدواجن
الدواجن
دعاء أبو العزم
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شهدت أسعار الدواجن، اليوم الخميس، حالة من الاستقرار في الأسواق تزامنًا مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر المبارك.

وتقدم «الدستور» نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار بورصة الدواجن وأسعار البيض في الأسواق ومعدلات التغيير تسهيلًا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن إنتاج مصر من الدواجن ارتفع في السنوات الأخيرة، مما تسبب في زيادة المعروض.

وأضاف السيد لـ«الدستور» أن مصر لديها قدرة على تصدير الدواجن في الأيام العادية وبعد انتهاء أزمة كورونا، خاصة بعد وصول معدلات الإنتاج لأكثر من مليار و100 مليون فرخة هذا العام.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة أن أسعار الدواجن سجلت تراجعًا خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان نظرًا لاستعداد المواطنين لاستقبال العيد وعمل الكحك والبسكويت.

وأشار إلى أن الدواجن سجلت سعرًا يبدأ من 27 جنيهًا من المزرعة، في حين سجلت أسعار الدواجن للمستهلك بسعر من 30 جنيهًا وحتى 34 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي

وسجلت أسعار الدواجن البلدي سعرًا يبدأ من 35 جنيهًا وتباع للمستهلك بسعر 38 جنيهًا وحتى 40 جنيهًا.

في حين سجلت أسعار البيض حالة من الاستقرار في الأسواق تبدأ من 32 جنيهًا من المزرعة وتباع للمستهلك بـ38 جنيهًا.

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