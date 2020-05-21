«فايننشال» تدعو لتمديد الفترة الانتقالية للبريكست في ظل كورونا

دعت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الخميس، لتمديد الفترة الانتقالية الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في ظل أزمة انتشار وباء كورونا.وكتبت الصحيفة البريطانية اليوم: " القرار ضد تشكيل اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي ورفض قبول معايير مشتركة يمكن تطبيقها قانونيا، سوف يثقل الشركات البريطانية في الفترة التي تكافح فيها بالفعل من أجل بقائها على قيد الحياة في ظل أزمة كورونا".وأضافت الصحيفة: "الدعوة لتمديد الفترة الانتقالية ليست محاولة لإجهاض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"بريكست"، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حدث بالفعل والرأي العام البريطاني اتخذ قرارا بهذا الشأن مرتين، خلال استفتاء الاتحاد الأوروبي في عام 2016 وخلال الفوز الانتخابي الساحق الذي منحه لبوريس جونسون في عام 2019".ويمتلك رئيس الوزراء تفويضا لإتمام "البريسكت" بالطريقة التي تقررها حكومته،ولكن ليس لأجل اتخاذ القرارات التي تعزز الأضرار الاقتصادية من خلال وباء كورونا".