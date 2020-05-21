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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير بريطانى: نعالج أمورا فنية تتعلق بتطبيق تتبع كورونا

الخميس 21/مايو/2020 - 08:50 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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قال وزير الأمن البريطاني اليوم الخميس، إن بريطانيا تعالج أمورا فنية تتعلق بتطبيق التتبع الذي تأمل أن يساعدها على إبقاء تفشي فيروس كورونا تحت السيطرة، لكنها ستستخدم وسائل التتبع التقليدية حتى يتم نشر التطبيق.

وذكر رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس الأربعاء، أن برنامجا "متطورا" لتتبع وتعقب من يشتبه في مخالطتهم لمصابين بفيروس كورونا سيكون جاهزا بحلول الأول من يونيو.

وينظر إلى برنامج الاختبار والتتبع كإجراء رئيسي لإعادة فتح البلاد، لكنه واجه أيضا انتقادات بعد أن قال مشرعون من المعارضة إن تعهدا سابقا باستخدام تطبيق على الهواتف الذكية طورته خدمة الصحة الوطنية تعثر منذ منتصف هذا الشهر.

وقال جيمس بروكنشاير الوزير بوزارة الداخلية المسئول عن الأمن لسكاي نيوز: "سيكون نظام التتبع والتعقب جاهزا".

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