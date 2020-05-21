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بعد اعتقاله.. «قرداش» يكشف عن خلافات بين العرب والأجانب فى تنظيم داعش

الخميس 21/مايو/2020 - 02:36 ص
جريدة الدستور
أبوزيد علي
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حاورت قناة «العربية» عبد الناصر قرداش، شقيق عبد الله قرداش المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي في قيادة تنظيم داعش الإرهابي، حيث اعتقلت المخابرات العراقية الإرهابي عبد الناصر قرداش.

وقال عبد الناصر قرداش، فى أول تصريح له، عقب الاعتقال وهو كاتم أسرار البغدادى، إن زعيم تنظيم داعش الإرهابي السابق كان ديكتاتورًا يتمسك بأرائه ولا يسمع سوى صوته، حيث أنه كان لا يستمع إلى نصائح أيًا من المقربين منه.

وأضاف "قرداش"، في تصريحات خاصة لقناة العربية من مكان سجنه بالعراق: "كانت هناك خلافات حادة بين عناصر التنظيم الأجانب والعرب حول قتل الأسرى، وكذلك سرقة الأموال"، مشيرًا إلى أن زعيم داعش الجديد ليس حازمًا بالدرجة التى كان بها أبو بكر البغدادي.

يذكر أن "قرداش" كان أحد المرشحين لخلافة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي الذي قتل على يد القوات الأمريكية في غارة أمريكية بمدينة إدلب السورية.

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