«صناعة الجلود»: الركود يضرب الأسواق بسبب «كورونا»

قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك حالة من الركود في حركة المبيعات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن الإجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهته.وأضاف السمالوطي في تصريح لـ"الدستور"، أنه بالرغم من التخفيضات التي وضعتها المحلات على الأحذية إلا أن المبيعات وصلت إلى 10% تقريبًا.ولفت إلى أن المصانع اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة، مشيدًا بقرار الحكومة بعودة الحياة لطبيعتها بعد عيد الفطر المبارك.