«تضامن الأقصر» تبدأ التدريب الحرفى إلكترونيًا
الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:17 م
هدى الأميرطباعة
أعلن محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار التعاون بين وزارتى التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة فى مجال التدريب التبادلى الإلكترونى "فى مجال التدريب الحرفى"، حيث سيتم تحويل المحتوى التدريبى إلى إلكترونى يسمح لمن يرغب من الأفراد فى اكتساب خبرة فى مجال حرفى يتلاءم مع قدراته.
وأضاف "فاروق" أن التركيز سيتم على حرف "الكروشيه – الخياطة والتفصيل- التطريز – الخيامية- الإكسسوار – الباتشورك – الجلود"، لافتًا إلى وجود شروط فى المتقدمين للترشيح كمدربين وهى الآتى:
- أن يكون من المدربين المتميزين فى مجال الحرفة التى سيقوم بالتدريب عليها.
- أن يكون ملمًا بالتعامل مع وسائل التواصل الإلكترونى الحالية.
- أن تكون لديه القدرة على توصيل المعلومة للمتدربين بطريقة مبسطة وسهلة.
وذلك على أن يتم التقدم فورًا بموعد أقصاه 28 مايو الجارى على الإيميل [email protected]، أو رقم فاكس 0237614671، أو التسليم باليد بالمكتب الفنى لرئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بالعنوان التالى: 21 ش المراغى – العجوزة – مبنى وزارة التضامن الاجتماعى رقم 2 الدور الخامس حجرة 704، وذلك على أن يرفق بالترشيح السيرة الذاتية لكل مرشح.
وأضاف "فاروق" أن التركيز سيتم على حرف "الكروشيه – الخياطة والتفصيل- التطريز – الخيامية- الإكسسوار – الباتشورك – الجلود"، لافتًا إلى وجود شروط فى المتقدمين للترشيح كمدربين وهى الآتى:
- أن يكون من المدربين المتميزين فى مجال الحرفة التى سيقوم بالتدريب عليها.
- أن يكون ملمًا بالتعامل مع وسائل التواصل الإلكترونى الحالية.
- أن تكون لديه القدرة على توصيل المعلومة للمتدربين بطريقة مبسطة وسهلة.
وذلك على أن يتم التقدم فورًا بموعد أقصاه 28 مايو الجارى على الإيميل [email protected]، أو رقم فاكس 0237614671، أو التسليم باليد بالمكتب الفنى لرئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بالعنوان التالى: 21 ش المراغى – العجوزة – مبنى وزارة التضامن الاجتماعى رقم 2 الدور الخامس حجرة 704، وذلك على أن يرفق بالترشيح السيرة الذاتية لكل مرشح.