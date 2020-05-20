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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تضامن الأقصر» تبدأ التدريب الحرفى إلكترونيًا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:17 م
محمود فاروق
محمود فاروق
هدى الأمير
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أعلن محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار التعاون بين وزارتى التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة فى مجال التدريب التبادلى الإلكترونى "فى مجال التدريب الحرفى"، حيث سيتم تحويل المحتوى التدريبى إلى إلكترونى يسمح لمن يرغب من الأفراد فى اكتساب خبرة فى مجال حرفى يتلاءم مع قدراته.

وأضاف "فاروق" أن التركيز سيتم على حرف "الكروشيه – الخياطة والتفصيل- التطريز – الخيامية- الإكسسوار – الباتشورك – الجلود"، لافتًا إلى وجود شروط فى المتقدمين للترشيح كمدربين وهى الآتى:

- أن يكون من المدربين المتميزين فى مجال الحرفة التى سيقوم بالتدريب عليها.
- أن يكون ملمًا بالتعامل مع وسائل التواصل الإلكترونى الحالية.
- أن تكون لديه القدرة على توصيل المعلومة للمتدربين بطريقة مبسطة وسهلة.

وذلك على أن يتم التقدم فورًا بموعد أقصاه 28 مايو الجارى على الإيميل [email protected]، أو رقم فاكس 0237614671، أو التسليم باليد بالمكتب الفنى لرئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بالعنوان التالى: 21 ش المراغى – العجوزة – مبنى وزارة التضامن الاجتماعى رقم 2 الدور الخامس حجرة 704، وذلك على أن يرفق بالترشيح السيرة الذاتية لكل مرشح.

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