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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«معاكم ومش هانسيبكم».. مبادرة لمواجهة كورونا في المنيا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:06 م
كورونا
كورونا
تريزة شنودة
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نفذ مشاركو منتدى حوار الثقافات بمحافظة المنيا مبادرة "معاكم ومش هانسيبكم" بقرية زاوية سلطان وعزبة الديابة، بالشراكة مع مجموعة من القادة الدينيين من القساوسة والشيوخ وعدد من واعظات وزارة الأوقاف والخادمات بالكنائس، بجانب مشاركة الكنيسة الإنجيلية المشيخية بزاوية سلطان، وعدد من ممثلي المجتمع المدني بالمحافظة وذلك لمواجهة كورونا.

وتضمنت المبادرة زيارات من الواعظات والخادمات لتوعية الأسر، وعمل جداريات فنية لتأكيد قيم التماسك المجتمعي بمشاركة 30 شابًّا متطوعًا وجرى توزيع أدوات وقاية وتطهير لعدد 250 أسرة، بجانب التوعية عن طريق الملصقات وتقديم رسائل من خلال مكبرات الصوت، وقد استفاد منها أكثر من 5000 مواطن.

وشارك في المبادرة مجموعة من القادة المحليين مثل شيخ الصيادين بالديابة، وكبار عائلات القرية، بجانب مشاركة شيخ بلد زاوية سلطان في دعم المبادرة، والمشاركة في أنشطة المبادرة كافة، والتبرع بالمعدات المستخدمة في الرش والتعقيم بالحملة وبعض أدوات الوقاية.

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