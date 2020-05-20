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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بالأسماء.. «الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لمساعدى رؤساء شركات البترول

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:03 م
طارق الملا
طارق الملا
سيد ابراهيم
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أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات لمساعدي ومديرى عموم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركات البترول، بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة، وتبادل الخبرات اللازمة.

وشملت الحركة الآتي أسماؤهم:
- المهندس محمد سلامة عبد الحليم أبو زيد - مساعدا لرئيس الشركة لنظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة بتروتريد.
- المهندس علاء محمد عبد الحميد المراغي مساعدا لرئيس الشركة لنظم وتكنولوجيا المعلومات بشركة رشيد للبترول.
- هشام السيد السيد السلوقي مساعدا لرئيس الشركة لنظم وتكنولوجيا المعلومات بشركة غازتك.
- المهندس وليد أحمد إسماعيل جبر مديرا عاما للدعم الفني بنظم المعلومات والاتصالات بشركة إيجاس.
- المهندس صلاح عبد الحميد حسين قرنة مديرا عاما لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة اسيوط للتكرير.
- أنور محي الدين أنور حسن مديرا عاما لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة سوكو.
- المهندس باسم محمد حامد عفيفي مديرا عاما لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة خالدة للبترول.
- المهندس ماهر مصطفي إبراهيم على مديرا عاما لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة قارون للبترول.
- وليد صبرى أبو جهيم حجازى مديرا عاما لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة بوتاجاسكو.
- المهندس محمد عشماوي محمد مديرا عاما لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة الواحة للبترول.

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