الموهوبة دينا الشربينى تتصدر استفتاءات المواقع والسوشيال ميديا قبل ساعات من إغلاق التصويت

بخطوات واثقة ومدروسة نجحت النجمة دينا الشربيني في أن تصنع لنفسها اسما بارزًا فى دراما رمضان فى الأعوام الأخيرة.. وأثبتت جدارتها كممثلة متميزة، وأصبحت تخطو خطوات واسعة نحو النجومية من خلال أعمال مميزة، فى ظل مارثون دراما رمضان 2020، والذى له طابع خاص واهتمام الملايين في مصر والعالم العربي.وتتصدر النجمة دينا الشربيني ومسلسلها «لعبة النسيان» نتائج التصويت بجميع الاستفتاء الفنية التي تُجريها المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا قبيل ساعات من إغلاق التصويت، وتصدرت صاحبة لقب "الموهوبة" التريند منذ بداية عرض مسلسلها على مدار شهر رمضان وحتى الحلقات الأخيرة من مسلسل "لعبة النسيان" واستطاعت أن تثير حالة خاصة جدًا من الإبداع بقدرات تمثيلية رائعة فى هذا العمل الدرامى الإنسانى وسط هذا العدد الكبير من المسلسلات التى تتنافس فى دراما رمضان العام الحالى.كما تصدر مسلسلها "لعبة النسيان" محركات البحث خلال شهر رمضان، وتريند تويتر، وأشعل المسلسل السباق الرمضاني خلال الأسابيع الماضية باعتلائه قائمة الأكثر بحثًا على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، كما حصد المسلسل العديد من الآراء الإيجابية على موقع تويتر "تريند" معظم حلقات شهر رمضان .وماتزال النجمة دينا الشربينى تحلق فى سماء الإبداع بأداء راقى ومتميز يدعمها للعام الثانى على التوالى لتكون فى صدارة نجمات جيلها من خلال مسلسل لعبة "لعبة النسيان"، وبما تمتلكه من أدواتها وقدراتها على التحكم في صوتها وإيماءاتها وأدائها المهنى والذى لم يكن مفتعلًا طوال حلقات المسلسل.وتصدر مسلسلها "لعبة النسيان" محركات البحث خلال شهر رمضان، وتريند تويتر، وأشعل المسلسل السباق الرمضاني خلال الاسابيع الماضية باعتلائه قائمة الأكثر بحثًا على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، كما حصد المسلسل العديد من الآراء الإيجابية على موقع تويتر "تريند" معظم حلقات شهر رمضان.وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي."لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق، وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة.