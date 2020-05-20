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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الدفاع التركي يكشف عدد مصابي كورونا وسط الجيش

الأربعاء 20/مايو/2020 - 08:57 م
وزير الدفاع التركي
وزير الدفاع التركي خلوصي آكار،
أبوزيد علي
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كشف وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أثناء الحفل المنعقد في مقر وزارة الدفاع بمناسبة اقتراب عيد الفطر، عن إصابة 156 من أفراد القوات المسلحة التركية بفيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع «تركيا الآن» أن وزير الدفاع، أعلن خلال الحفل أن نتيجة تحاليل فيروس كورونا أثبتت إصابة 156 عنصرًا من عناصر القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تطبيق الإجراءات الوقائية والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، إلا أن الفحوصات أتت إيجابية.

وأكد أن القوات المسلحة، التزمت في الحفل بإجراءات الوقائية، حيث كان هناك عدد قليل ممن شاركوا في الحفل، وكانت هناك مسافة اجتماعية بينهم، وتم توزيع ماسكات عند الدخول وتعقيم المكان قبل الحفل.

يذكر أن تركيا سجلت أكثر من 150 ألف حالة إصابة بالفيروس، وتجاوز عدد الوفيات 4 آلاف حالة وفاة، وفقًا لما ذكرته الصحة التركية.

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