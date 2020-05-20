10 إصابات جديدة بكورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف، المدير العام للصحة الموريتانية، في مؤتمر صحفي بثته الإذاعة الموريتانية، إنه تم تسجيل 10 حالات جديدة.وبلغ مجموع الإصابات في موريتانيا، منذ مارس الماضي، 141 حالة؛ تعافى 6 من أصحابها، وتوفي 4، ويواصل 131 مصابا علاجهم في المستشفيات.