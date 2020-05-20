انخفاض أعداد مصابي كورونا بـ«أونتاريو» الكندية

انخفض عدد حالات فيروس كورونا المستجد في مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الأربعاء، حيث سجلت المقاطعة 391 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الإصابات في أونتاريو إلى 23774 حالة.كما أكد مسئولو الصحة في المقاطعة تسجيل 44 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، اليوم، وهو ما يقرب من ثلاث أضعاف عدد وفيات يوم أمس الثلاثاء عندما تم الإبلاغ عن 15 حالة وفاة.ويأتي عدد المرضى الجدد الذين تم الإبلاغ عنهم اليوم بعد ارتفاع طفيف يوم الثلاثاء عندما تم تسجيل 427 حالة، وهذه هي المرة الأولى منذ 10 أيام التي ارتفع فيها عدد الحالات اليومية فوق 400.وارتفع إجمالي الإصابات في البلاد ككل إلى 79503 حالات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 5956 حالة وفاة.