مواصفات عروس محيي إسماعيل التي كشف عنها في «رامز مجنون رسمي»

وقع الفنان محيي إسماعيل، في شباك الفنان رامز جلال، ببرنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.وكشف محيي إسماعيل، خلال حواره مع الفنانة اليمنية أروى، عن مواصفات فتاة أحلامه قائلًا، إنه يتمنى أن تكون في طول أروى، وذات جمال، كما لا تكون لديها رغبة في البقاء طويلًا، وهو الأمر الذي أثار سخرية رامز جلال.وكشف محيي إسماعيل، عن التصريح الذي جعل منه "تريند"، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "ياللا إيه تاني".وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها محيي إسماعيل، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، كما أنه يعد من أكبر الضحايا سنًا.وكان ضيف الحلقة الماضية كابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي.