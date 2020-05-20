ضبط 137 قضية فى مجال الضرائب العامة خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في حملاتها الموسعة خلال 24 ساعة من ضبط 137 قضية فى مجال "الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهى، وتحرى مدين لمصلحة الضرائب".كانت الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبي، شنت حملات لضبط جميع مخالفات التهرب من الضرائب، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية في المحافظات.يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية الموسعة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية كافة.وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة التي تولت التحقيق.