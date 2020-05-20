تحرك برلمانى ضد تجاهل إجراءات الوقاية من «كورونا» بالمخابز

تقدمت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تجاهل اتخاذ إجراءات الوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد بالمخابز، وخطورة ذلك على نقل العدوى بين المواطنين.وأوضحت أبوالسعد، في طلبها، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وضعت عددا من اللوائح والتعليمات لجميع منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بالإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة لمكافحة كورونا، وضمان تقليل فرص انتقال العدوى بين المواطنين.ولفتت إلى أنه في ظل تطبيق هذه الإجراءات ما زال هناك تخاذل واضح تجاه الرقابة على المخابز، فما زالت أصحاب المخابز لا سيما في المناطق الشعبية تتجاهل تطبيق إجراءات السلامة والوقاية داخل المخابز أثناء فترة بيع الخبز للمواطنين.وأكدت أبوالسعد أن العاملين داخل المخابز تتجاهل ارتداء الكمامات ولبس الجوانتينات، مما يشكل خطورة في التعامل مع المواطنين أثناء الصرف، والاختلاط المباشر معهم، فضلا عن تزاحم المواطنين أمام المخبز دون الاهتمام بتطبيق إجراءات مسافات التباعد بين المواطنين، وتطهير وتعقيم المخابز قبل التشغيل يوميا.وأشارت إلى أن العامل المسئول عن صرف العيش والتعامل مع ماكينة الصرف الخاصة بالبطاقات بدون جوانتيات وكمامات، مما سيساهم في زيادة العدوى وتعريض حياة المواطنين للخطر.وطالبت النائبة بتدخل وزارة التموين وإصدار التعليمات اللازمة للمخابز، وإلزام العاملين بها باتخاذ جميع إجراءات الوقاية والحماية أثناء العمل منعا لنقل العدوى ومن ثم زيادة الإصابات.