10922 طالبًا أدوا امتحان الكيمياء إلكترونيًا بدمياط اليوم

أدى اليوم الأربعاء، ١٠٩٢٢ طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى اختبار مادة الكيمياء عبر منصة الامتحانات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى اليوم الأخير لامتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ التي انطلقت مطلع الشهر الجارى.وحرصت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على متابعة سير العملية الامتحانية للصفين الأول والثاني الثانوي للاطمئنان على انتظامها وفقًا للاستراتيجية المحددة مسبقًا، إذ أثنت المحافظ على جهود مديرية التربية والتعليم على تنفيذ تلك الخطة والتيسير على الطلاب أثناء أداء الامتحانات.ومن جانبه أكد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية قد حرصت على بذل أقصى الجهود، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل الفورى مع أية مشكلات فنية قد تطرأ.