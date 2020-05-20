أردوغان يهين وزراءه ومستشاريه في مسابقة لقراءة القرآن

أثارت صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حالة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، خلال ظهوره عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمسابقة القراءة الجميلة للقرآن التي تبث على قناة TRT.وذكر موقع «تركيا الآن» أن المتابعين والمحللين، انتقدوا مشهد وقوف الوزراء والمستشارين والضيوف الذين حضروا البرنامج خاضعين أمام أردوغان أثناء تحدثه عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ويعلو صورته لفظ الجلالة.وأشار الموقع إلى أن المشهد الذي ظهر به أردوغان مؤسف، ويرسخ بالفعل ما يتوهم به أردوغان بأنه خليفة، وما يراه بعض مؤيديه من تشبيهه بالإله.ولاقت الصورة استنكارًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأوضح المحامي التركي إفكان بولاش عبر حسابه على تويتر أن أحد أتباع أردوغان وهو تولجا ابن السياسي التركي ووزير الداخلية الأسبق محمد آجار، سبق وكتب على حسابه على تويتر أن أردوغان بمثابة الله بالنسبة لهم.وتابع المحامي التركي الشهير أن أتباع أردوغان اجتمعوا ووقفوا في خضوع في قناة «TRT»، ربما لأنهم يريدون التأكيد على رؤيتهم لأردوغان.