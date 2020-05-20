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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محيي إسماعيل عن مقلب رامز جلال: «أقسم بالله ما كنت أعرف»

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:45 م
محيي إسماعيل
محيي إسماعيل
سناء إسماعيل
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تحدث الفنان محيي إسماعيل، عن تفاصيل وقوعه ضمن ضحايا الفنان رامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي"، والمقرر عرضه مساء اليوم الأربعاء عبر فضائية MBC مصر.

وكشف محيي إسماعيل في تصريحاته عن حقيقة معرفته بالمقلب قائلًا: "أقسم بالله ما كنت أعرف شيء واتفاجئت زي أي حد".

وأضاف: "فوجئت برامز جلال أنا رايح أعمل برنامج مع مذيعة اسمها أروى، اتفاقي كله لم يطرح فيه أسماء وفوجئت أثناء تسجيلي برامز، وفى هذه اللحظة كنت جالسا على كرسي ومكتوف الأيدي بحجة وضعي على جهاز كشف الكذب ورامز استلمني وأنا متكتف".

وأضاف: "ما حدث ببرنامج رامز رحلة تعذيب فجائية ليس لي دخل فيها إطلاقا وكانت مع سبق الإصرار والترصد اللي أنا أساسا رافضه لكن كنت مجبر لأني جالس ومربوط على كرسي به كل فنون التعذيب".

وتابع: "حاولت كسر الكرسي للأسف كان الكرسي بيكهرب وبدأت رحلة التعذيب مع سبق الإصرار والترصد".

وكشف عن تفاصيل المقلب قائلًا: "في داخل الحوار المذيعة بتعرض بعض الصور وفجأة بيظهر ماكت بقول لها شبه رامز جلال وفجأة يطلع منه رامز هذا بالضبط ما حدث رحلة تعذيب مع سبق الإصرار والترصد وأنا غير موافق عليه إطلاقا".

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