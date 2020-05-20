إصابة 2 فى انفجارعبوة ناسفة ببعقوبة العراقية



وقال مصدر أمني في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الأربعاء: "إن اثنين من موظفي توزيع كهرباء ديالى، أصيبا بجروح في انفجار عبوة ناسفة قرب قرية التينة ضمن حوض شروين شمال شرق بعقوبة"، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

أعلن مصدر أمني عن إصابة اثنين من موظفي دائرة توزيع كهرباء ديالى في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة.