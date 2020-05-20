«الكاثوليكية» تحتفل بميلاد الأنبا مكاريوس وسيامة مطران المنيا

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الكنيسة الكاثوليكية في مصر تحتفل بعيد ميلاد صاحب النيافة الأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي لإيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الكنيسة الكاثوليكية في مصر تحتفل بتذكار عيد السيامة الكهنوتية للأنبا بطرس فهيم، مطران ايبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.وتابع الأنبا باخوم أنه بهاتين المناسبتين يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر التهنئة لنيافتهما، ويتمنى لهما وافر الصحة والنعم.وعلى صعيد اخر، تحتفل حاليًا وعلى مدار 50 يومًا مُتصلة، الكنيسة الكاثوليكية في مصر، برئاسة البطريرك الانبا ابراهيم اسحق، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤازرة الدولة في حربها ضد انتشار فيروس كورونا.