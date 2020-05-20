تايلاند تعتقل 15 من الروهينجا للدخول بطريقة غير مشروعة

ألقت شرطة تايلاند القبض على 15 من الروهينجا المسلمين، لاتهامات بدخول البلاد بطريقة غير مشروعة وتتحرى ما إذا كانوا ضحايا لتهريب البشر.وقالت الشرطة إنها اعتقلت 12 من بين هذه المجموعة القادمة من ميانمار في ساعة متأخرة الليلة الماضية، واعتقلت الثلاثة الآخرين صباح اليوم الأربعاء في ماي سوت القريبة من جسر يفصل بين البلدين.وجميع المعتقلين من بلدة بوتيداونج حيث يوجد أحد أكبر تجمعات الروهينجا المسلمين، بولاية راخين في شمال غرب ميانمار.وقال فوبيد سانج-ارام مفتش شرطة منطقة ماي سوت، لرويترز عبر الهاتف "وُجهت إليهم مبدئيا اتهامات بالدخول بطريقة غير مشروعة، وفي انتظار مزيد من التحقيقات لمعرفة ما إذا كانوا ضحايا لتهريب البشر"، مضيفا أن السلطات اعتقلت أيضا ثلاثة تايلانديين لأنهم وفروا السكن للمهاجرين بطريقة غير قانونية.وذكر مسؤول بالمنطقة أن المهاجرين كانوا يخططون للذهاب إلى ماليزيا عبر تايلاند.