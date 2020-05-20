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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أزهري يوضح فوائد العفو عند المقدرة (فيديو)

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:52 م
الشيخ أحمد الصباغ
الشيخ أحمد الصباغ
هدير شعراوي
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قال الشيخ أحمد الصباغ، أحد علماء الأزهر الشريف، إن العفو عند المقدرة من شيم الكرام، فهو من شيم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، مضيفًا: "نجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعفو عن كفار قريش، الذين آذوه، وأخرجوه من أرضه ووطنه، فلما فتح مكة لم ينتقم منهم، ولم يعاملهم بما عاملوه به، بل عفا عنهم وأكرمهم".

واضاف الصباغ خلال حواره ببرنامج "اسأل مع دعاء"، والمُذاع على فضائية "النهار"، أن العفو يتحقق عندما يكون الشخص قادرًا على الانتقام ويعفو، مستشهدًا بقل الله تعالى: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) ويقول سبحانه: (وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم).

وتابع الصباغ: "لا شك أن العفو عند المقدرة له فوائد عظيمة فمن ذلك رضا الله، وهو المقصد الأول والمطلوب، وكسب أصدقاء جدد، وثناء الناس وتوقيرهم وإجلالهم لصاحب العفو، ولعل صاحب العفو يقع في خطأ فيناله مثلما فعل من العفو".

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