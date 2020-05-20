شيخ الأزهر: الجدل علم إسلامي بحت من ابتكار المسلمين (فيديو)

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الجدل هو حوار بين اثنين حول مسائل قابلة للبحث، ويحاول كل منهما أن يصل لحقيقة الأمر فيها عبر استخدام الحجج والبراهين، وهو علم إسلامي بحت ابتكره المسلمون ولم يعرف لغيرهم وله قواعد ومسائل وقضايا وشروط وآداب يجب الالتزام بها، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ".وأوضح "الطيب" خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن هناك أحاديث كثيرة وردت في الجدل المذموم، منها قول الرسول (صل الله عليه وسلم): "ما ضَلَّ قومٌ بعدَ هُدًى كانوا عليهِ إلَّا أوتوا الجدَلَ".ونوه شيخ الأزهر الشريف، بأن الرسول حثنا على الابتعاد عن الجدل بغير علم، فيما روي عنه: "أَنا زَعِيمٌ ببَيتٍ في ربَضِ الجنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا"، وذلك لما في الجدل من عواقب وخيمة تنتج عن هذا النوع من الحوار والتي تتمثل في صورة الغضب واللجوء للكذب وإدعاء العلم وذم الخصم.وأشار إلى أن الثقة في المعلومات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل معها كأخبار ومعلومات تتمتع بالصدق وجديرة أن يعتمد عليها في الحوار وبناء خصومات شخصية ومواقف علمية، يعتبر ضمن الجدل بغير علم.