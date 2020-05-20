بدرة: الصندوق السيادي المصري مرخص برأس مال 200 مليار جنيه (فيديو)

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن صندوق مصر السيادي تأسس وفقا للقانون 177 لعام 2018، لافتًا إلى أن مصر تأخرت في تكوين أذرع استثمارية تكون وجهة استثمارية بعيدة عن البيروقراطية والتعقيد.وأضاف "بدرة" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأربعاء، أن الاستثمار الجيد يحتاج لسرعة أداء، وتنقية الفرص الاستثمارية عالميا ومحليا، منوها بأن متطلبات المرحلة الحالية هي العلم والبحث العلمي، حيث أن العالم أجمع مجتمع على مطلب واحد وهو إيجاد لقاح لفيروس كورونا.وأوضح أن الدولة الرائدة هي التي تستطيع إيجاد لقاح للفيروس، والتعامل معه، وبالتالي لا بد من حرية الاستثمار والتمويل، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي المصري مرخص برأس مال 200 مليار جنيه، وسوف يكون هناك حوالي 5 مليارات جنيه خلال السنوات القادمة، كما أن رأس المال الحالي حوالي مليار جنية، إضافة لبعض أصول الدولة غير المستغلة.