رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا توافق على الحل الطوعي لقسائم السفر خوفًا من الإفلاس

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:33 م
ألمانيا
ألمانيا
وكالات
طباعة
وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على حل قسائم السفر البديلة عن الاسترداد المالي لقيمة الرحلات الملغاة بسبب جائحة كورونا كخيار طوعي للمستهلك.

وناشدت وزيرة العدل الألمانية، كريستينه لامبرشت، المستهلكين قبول قسائم السفر، وقالت: "من يقرر الحصول على قسائم، يقدم إسهامًا مهمًا في الحفاظ على تنوع العروض والخدمات في قطاع السفر".

وفشلت خطط برلين الأصلية بجعل هذه القسائم إلزامية بسبب معارضة المفوضية الأوروبية، لأن قانون السفر الأوروبي ينص على أحقية المستهلك في الحصول على تعويض مالي في هذه الحالات. وكانت تسعى الحكومة الألمانية عبر حل القسائم الإلزامية إلى حماية شركات السياحة والسفر من الإفلاس.

وسيُسمح لشركات السفر إصدار قسائم عن الرحلات المحجوزة قبل 8 مارس ولم تتم بسبب الجائحة في حال موافقة العميل على الحصول على قسائم بدلًا من استرداد أمواله.

وحسب بيانات الحكومة، تتم تغطية تكاليف القسائم من التأمين الحالي وفي حالة الضرورة بضمان حكومي للقيمة الكاملة للقسيمة - وسيطبق هذا الضمان في حال إفلاس الشركة.

وإذا لم يتم استبدال القسيمة بنهاية عام 2021، سيحصل العميل على أمواله.

ويمكن للعملاء رفض العرض والإصرار على الدفع الفوري للمال.

وتعتزم وزارة العدل صياغة تفاصيل حل القسائم في مشروع قانون.

وذكرت لامبرشت أن الحكومة تعتزم أيضًا تمكين قطاع السياحة من الاستفادة من برامج المساعدة الحالية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة «شديدة الحرارة»

«الأرصاد»: أمطار رعدية على الصعيد

خبير بلجيكي يكشف موعد إنتاج لقاح كورونا

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 5 ملايين

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

متحدث «الصحة» يكشف لـ«الدستور» سبب «القفزة الكبيرة» فى إصابات كورونا

التفاصيل الكاملة لإصابة وزير البترول الأسبق بفيروس كورونا

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

شادية تكشف عن ممثل لم تتزوجه كان فتى أحلامها

حكاية أغنية سجّل منها عبد الوهاب أسطوانة واحدة لعبد الناصر

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

«كان الذهب يتساقط من يده».. حكايات صعود وهبوط «سلامة حجازي»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

منوعات

«رسائل موبايل وصور».. تهنئة عيد الفطر 2020

النظام الغذائى الغنى بالألبان يُقلل مستويات السكر

علاج ضغط الدم المرتفع يقلل من مخاطر الإصابة بالخرف

الإمارات تطلق أول مسبار عربى لاستكشاف المريخ.. فى يوليو

مقالات الرأي
ماجد حبته
صالح كامل
ثروت الخرباوي
الشخصية الإخوانية فى أدب نجيب محفوظ
د.مينا بديع عبدالملك
فرحة الإسكندرية برسامة أسقفها !!
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [1]
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تتسلم أكثر من 25 موقعًا بعد الانتهاء من صيانتها

«إبداعات قصصية» تتيح عددًا من إصداراتها إلكترونيًا للقراء

تحت الطبع.. رواية «مخطوط بطرسبورغ» عن دار الرافدين

«مصر المحروسة» تطلق مبادرة «رمضان فى زمن الكورونا»