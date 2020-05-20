«الوفد» يطالب بمزيد من التسهيلات للمستثمرين

أكد حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، على ضرورة إيجاد حلول سريعة لتعويض الفقد في الاستثمارات الأجنبية المتوقعة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال قوطة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه يجب على الحكومة بكافة وزاراتها المعنية العمل على تقديم مزيد من التسهيلات التي من شأنها جذب ما يمكن من رجال الأعمال والمستثمرين، ذلك برغم التسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة منذ بداية العام الجاري.وأشار إلى ضرورة اللجوء لضخ مزيد من الأموال والاستثمارات الحكومية من خلال فتح اعتمادات مالية إضافية أو زيادة الاعتمادات الحالية في الموازنة المالية للعام المقبل "2020 – 20121".وشدد حمدي قوطة، على أهمية الاستمرار في الدعم الحكومي لقطاع الأعمال الخاص في مصر من أجل أن تكون لديه القدرة على الاستمرار وعدم التوقف، حتى لا نعود إلى نفس الأزمة التي كنا عليها منذ عدة سنوات نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر سابقًا.وأوضح أن هذه الإجراءات يمكنها أن تعوض الخسائر المتوقعة نتيجة توقف جزء من الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي المقبل سواء مباشرة أو غير مباشرة.