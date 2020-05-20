ضبط صعيدى بقطع فرعونية يشتبه فى أثريتها بالتبين

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط شخص بحوزته قطعًا أثرية لترويجها في منطقة التبين.تعود الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد تمكن وحدة مباحث قسم شرطة التبين من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة بنى سويف، وبحوزته تمثال حجرى فرعوني.وتبين من الفحص أن التمثال منقوشة عليه «كتابات فرعونية، قطعة زجاجية بيضاوية الشكل منقوشة عليها كتابات فرعونية، قطعة أثرية صغيرة الحجم منقوش عليها مفتاح الحياة وجميعهم يشتبه فى أثريتها، وهاتف محمول، مبلغ مالى».وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة التي تباشر التحقيقات.