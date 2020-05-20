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الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر
السيسي يهنئ نظيره الكاميروني بـ«العيد القومي»
الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:30 م
السيسي
أ ش أ
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول بيا، رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي.
الكلمات المفتاحية
الكاميرون
السيسي
الرئيس السيسي
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