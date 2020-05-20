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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المركزي للمحاسبات» يلزم العاملين بارتداء الكمامات

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:26 م
الجهاز المركزي للمحاسبات
الجهاز المركزي للمحاسبات
نرمين محمود الدهان
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أهاب المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بالعاملين بالوظائف ومختلف الدرجات الالتزام بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 19 مايو 2020 بشأن ارتداء الكمامة الطبية.

وأشار إلى عدم السماح بالدخول لمقر الجهاز أو عند تنفيذ واجبات ومتطلبات العمل عقب إجازة عيد الفطر المبارك بدون ارتداء الكمامة حفاظًا على سلامة الجميع.

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