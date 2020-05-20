شفاء 204 حالات من كورونا فى الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن شفاء 204 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 4885 حالة.وأضافت الصحة الكويتية- في بيان- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات، مشيرة إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، شفاء 342 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 4681 حالة.