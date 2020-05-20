تراجع إنتاج روسيا النفطي إلى 9.42 مليون برميل يوميا

أبلغ مصدران مطلعان على البيانات رويترز أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز تراجع إلى 9.42 مليون برميل يوميا بين الأول والتاسع عشر من مايو مع بدء سريان اتفاق عالمي لخفض الإنتاج.كان الإنتاج 11.35 مليون برميل يوميا في أبريل و9.43 مليون برميل يوميا بين الأول والرابع عشر من مايو.ولم ترد وزارة الطاقة حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.وخفضت روسيا الإنتاج في إطار اتفاق عالمي جرى التوصل إليه الشهر الماضي ودخل حيز النفاذ من أول مايو.