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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

طريقة التقديم في المدارس اليابانية والسن المطلوب (فيديو)

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:25 ص
المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
هدير شعراوي
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قال مالك الرفاعي، مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التعليم، إنه تم فتح التقديم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2020-2021، مؤكدًا أن طرق التقديم إلكترونيًا.

وأضاف الرفاعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يوجد تقديم ورقي في المدرسة ولا يوجد ما يستدعي لنزول ولي الأمر من المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأشار مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التعليم، إلى أن شروط التقديم هي شهادة ميلاد الطالب وبطاقة ولي الأمر، مضيفًا أن التقديم مفتوح لرياض الأطفال.

وتابع مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التعليم، أن أي طفل من سن أربع سنوات وحتى خمس سنوات إلا يوم واحد من حقه التقديم، منوها بأن أي طفل سنة يناسب السيستم سيتم قبول بياناته ويكمل الخطوات.

وأكد مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التعليم، أنه إن كان سن الطالب لا يتناسب فبالتالي أوتوماتيكيًا يرفض السيستم استكمال البيانات، مشيرًا إلى أن السن يحتسب من 1-10-2020.

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