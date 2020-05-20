وصول 299 مصريًا عالقًًا بأبوظبى إلى القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الاربعاء، رحلة جوية استثنائية تابعة لشركة مصر للطيران قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، لنقل مئات العالقين المصريين هناك والراغبين فى العودة إلى بلادهم، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة فى كل الرحلات التى تصل إلى مطار القاهرة الدولى.ووصلت الرحلة رقم 2917 قادمة من مطار أبوظبي وعلى متنها 299 راكبا مصريا من مختلف الأعمار، حيث تم الكشف عليهم مباشرة باستخدام أحدث الأجهزة والماسحات الطبية من جانب إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة بقيادة الدكتور حازم حسين، وعلى الفور تم نقلهم مباشرة عبر الأتوبيسات إلى مناطق العزل التى خصصتها الحكومة المصرية للقادمين من الخارج.