القواسمى: حركة فتح تقف موحدة وراء قرار الرئيس عباس

أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي، صباح اليوم الأربعاء، أن حركة فتح تقف موحدة بكل أطرها التنظيمية خلف قرارات القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والتي قضت بأن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل كامل من الاتفاقيات كافة ومن جميع التزاماتها مع إسرائيل وأمريكا.وذلك عقب إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية، ردا على مخطط الضم الإسرائيلي.وقال القواسمي في بيان له، اليوم: "إن خيارنا هو الاستمرار في النضال والصمود والثبات على الموقف المنحاز تماما للشرعية الدولية وحقنا في أرضنا، ورفض استبدالها بشرعية الغاب ونظام الابارتهايد العنصري ومشاريع الضم المطروحة في صفقة العار التي أقرتها حكومة العدوان الإسرائيلية، والتي لن تكون صكا قانونيا في يوم من الأيام"، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.وطالب القواسمى بضرورة إعلاء لغة الوحدة وإنجازها فورًا على الأرض، لأن فلسطين بحاجة الى كل أبنائها في خندق الحرية والاستقلال والنضال والصمود.