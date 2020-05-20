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الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اليورو يرتفع بفضل اقتراح صندوق أوروبي

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:53 ص
اليورو
اليورو
وكالات
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ارتفع اليورو اليوم الأربعاء بفضل اقتراح فرنسي ألماني لصندوق مشترك قد يقترب بأوروبا من اتحاد مالي مما عزز الطلب على العملة الموحدة، في حين ارتفع الفرنك السويسري بفضل بعض العزوف عن المخاطرة في أسواق العملة.

وصعد اليورو 0.18 بالمئة إلى 1.0945 دولار، مقتربًا من أعلى مستوى في أسبوعين 1.09755 دولار الذي سجلة أمس الثلاثاء.

واقترحت فرنسا وألمانيا يوم الإثنين تأسيس صندوق انعاش اقتصادي بقيمة 500 مليار يورو (543 مليار دولار) يقدم منحًا للمناطق والقطاعات الأكثر تضررًا من فيروس كورونا ويسمح للمفوضية الأوروبية بالاقتراض نيابة عن الاتحاد الأوروبي ككل.

ورغم أن حجم الصندوق المقترح صغير نسبيًا مقارنة بحجم بعض الاقتصادات الأوروبية الكبرى فإن الاقتراح قلص بعض ضغوط البيع على اليورو في الأسابيع الأخيرة من صناديق تحوط.

ودفعت مكاسب اليورو مؤشر الدولار للهبوط قرب أقل مستوى في ثلاثة أسابيع عند 99.225 الذي سجله في الجلسة السابقة.

وفي ظل اتجاه واضح للعزوف عن المخاطرة في الأسواق، ارتفع الفرنك السويسري أمام العملة الأمريكية واليورو.

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