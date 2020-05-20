«النهاية» الحلقة 26.. صباح تحاول تصليح ريبوت زين

بدأت أحداث الحلقة 26 من مسلسل "النهاية"، بعودة الذاكرة الخاصة لـ"زين" يوسف الشريف، بعدما كان مسئولو الواحة، يعملون على فقدانه لها، لمعرفته أسرارهم، وتنطلق الأحداث بأحداث التكتل منذ 6 شهور كاملةً.وتبدأ الأحداث بظهور "صباح" وهي تقوم بالدفاع عن الريبوت، بعدما تم قتله من قبل "عزيز" عمرو عبد الجليل، حيث قامت صباح بأخذه بعدما تم ضربه بثلاثة رصاصات مختلفة، وذلك إلى أحد الأماكن الصحراوية، من أجل تصليحه.وتتواصل الأحداث، بظهور "مؤنس"، وهو يقوم بتصليح جهاز الدورون، الذي قد أتى من الواحه، وعليه محمد الكيلاني، صديق "زين"، والذي هرب من الواحه، بعدما علم بكذبهم، ويأمر "مؤنس"، بتحرك قوات الأمن في كل اتجاه لمعرفة مكان الواحة الحقيقي، من أجل معرفة ماهيته وماذا يحدث فيه.فيما تذهب "رضوى"، ناهد السباعي زوجة يوسف الشريف، بعدما علمت بوفاته، وذلك مع صديقها في العمل "يسر"، الذي يؤكد له بأنه قام بشراء هذا المنزل لها بشكل كامل، ويتحدثا سويًا حول فكرة حمايتها من الحرب التي قاربت وأصبحت وشيكه الحدوث قريبًا.ويعلم "مؤنس"، بأن هناك اتفاقيات تحدث في شركة أنرجي كو، منها استلام عقول وعي خاصة بالشركة، سيتم إرسالها إلى المنتظر، ليقوم بعمل ريبوتات تساعده في رحلته مع نهاية العالم، وسط استغراب من قبل "مؤنس"، الذي يبدأ البحث عن ماهية "جلسات المحبة"، والمنتظر.ويظهر خلال الحلقة حسام داغر، وهو ضيف شرف الحلقة، ويجسد شخصية رجل يعيش في الصحراء، ويقوم بمساعدة "صباح"، عندما وجدها مغمى عليها في وسط الصحراء، وهو المدرس "نصير"، الذي يعمل في مجال التدريس في التكتل، وتقوم "صباح" بطلب أدوات حديدية، من أجل تصليح الريبوت مرة أخرى، وبالفعل يقوم بمساعدتها، بعدما علم أنها تنتوي مساعدة والدها المريض.