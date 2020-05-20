ناهد السباعى تطلب الدعاء لكلبها المريض

نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورة لها على موقع "أنستجرام"، بصحبة كلبها "سكر"، طالبة من جمهورها الدعاء له بالشفاء.ووجهت ناهد، رسالة تحذيرية لمقتني الحيوانات الأليفة، بأن يبحثوا على "جوجل" عن طريقة لحماية حيواناتهم من الطقس الحار.وكتبت ناهد، إن من يعلمنا كثيرا عن الإنسانية غالبا ليسوا من البشر، في إشارة إلى الحيوانات الأليفة.وتشارك ناهد السباعي في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "النهاية"، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج سينرجي- تامر مرسي.ويشارك في بطولة النهاية يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.