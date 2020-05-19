أحمد زاهر يكشف المشهد الذي طالب بحذفه من «البرنس» بسبب قسوته

كشف الفنان أحمد زاهر، أنه طلب من المخرج محمد سامي أن يحذف مشهد تسريب ابنة أخيه رضوان البرنس، بسبب قسوته، لكنه رفض.وقال "زاهر"، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى: "قلت له عملت بلاوي كثير، كفاية كده، بلاش أنا أعمل المشهد ده".وأضاف زاهر، أنه جسد الشخصية الأكثر شرًا في تاريخ الدراما المصرية والعربية، من خلال دوره في مسلسل البرنس، مردفا: "كل صفات الشر اتجمعت في فتحي، وكنت بطلع 50 وش في مشهد واحد، بلا تعاطف أو أي إنسانية".وأشار إلى أن تصوير المسلسل استغرق 4 شهور، مردفا: "الشخصية أثرت فى علاقتى بالبيت، كنت واخد فتحى معايا البيت وعايش بيه".وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان، ويعمل سمكري في ورشة والده، ويجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبدالمحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي"، و"عادل" أحمد داش، و"رأفت" أحمد فهيم.