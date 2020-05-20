الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

يقدم لكم «الدستور» خطوات الاستعلام عن نتيجة تقييم الأبحاث لصفوف النقل والشهادة الابتدائية والإعدادية عبر المنصة التعليمية edmodo.



موعد ظهور نتيجة الأبحاث

انتهت فترة تسليم الأبحاث منذ ١٨ مايو الماضي، وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تقييم الأبحاث الخاصة بصفوف النقل والشهادة الإعدادية.ووفقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن نتيجة الأبحاث ستكون بعد إجازة عيد الفطر المبارك، على أن يتم ظهورها على منصة إدمودو الإلكترونية، وهي المنصة التي تم تخصيصها لرفع البحث عليها خلال الأسابيع الماضية لطلاب النقل والشهادة الإعدادية.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن التقييم لم يكن بالدرجات، بينما بالتقديمات مثل مقبول وممتاز وجيد، ويشير وزير التربية والتعليم إلى أن الأبحاث المتطابقة سيتم استبعادها وعدم نجاح أصحابها.



ووفقا لاستطلاع رأي أجرته «الدستور» بين أولياء الأمور والطلاب، فقد أكد بعض الذين ساعدوا أبناءهم في البحث أن هذه الطريقة التي ابتكرتها وزارة التربية والتعليم في ظل أزمة كورونا هي فكرة جيدة ساعدت الطلاب على التفكير وأيضًا ساعدتهم على البحث بشكل كبير ومعرفة العديد من المواقع التي تقدم معلومات مختلفة وكثيرة.



وقال الطلاب إن هذه الفكرة البديلة عن الامتحانات جديدة بالإضافة إلى أنه يوجد فيها جزء من الشغف.



وأشار الطلاب إلى أن أكثر الأبحاث التي توافدوا عليها هي: «السياحة والمياه»؛ نظرًا لتداول كثرة المعلومات الخاصة بهذه الأنواع.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقييم الأبحاث

أولاً: قم بتسجيل الدخول إلى حساب منصة إدمودو، اضغط هنا للذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول.

ثانياً: اضغط على كلمة "مخطط".

ثالثاً: اضغط على مشاهدة الكل.

رابعاً: يتم عرض نتائج البحث وفى حالة إذا كان البحث مؤهلا يتم وضع كلمة "اجتياز"، أما إذا كان البحث غير مؤهل تظهر كلمة "لم ينجز".

وشهدت الساعات الماضية سعادة عدد كبير من الطلاب بعد مشاهدة النتيجة الخاصة بتقييم الأبحاث وظهر لهم كلمة اجتياز.

وتلقت وزارة التعليم ما يقرب من 15 مليون بحث إلكتروني من طلاب الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي فى جميع المحافظات المصرية.