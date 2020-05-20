رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
الجيش الليبى يعلن تحريك قواته فى طرابلس

تقارير ومتابعات

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:02 ص
نتيجة الأبحاث عبر
نتيجة الأبحاث عبر منصة Edmodo
ريم محمود
طباعة

يقدم لكم «الدستور» خطوات الاستعلام عن نتيجة تقييم الأبحاث لصفوف النقل والشهادة الابتدائية والإعدادية عبر المنصة التعليمية edmodo.


انتهت فترة تسليم الأبحاث منذ ١٨ مايو الماضي، وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تقييم الأبحاث الخاصة بصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

ووفقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن نتيجة الأبحاث ستكون بعد إجازة عيد الفطر المبارك، على أن يتم ظهورها على منصة إدمودو الإلكترونية، وهي المنصة التي تم تخصيصها لرفع البحث عليها خلال الأسابيع الماضية لطلاب النقل والشهادة الإعدادية. 

موعد ظهور نتيجة الأبحاث

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن التقييم لم يكن بالدرجات، بينما بالتقديمات مثل مقبول وممتاز وجيد، ويشير وزير التربية والتعليم إلى أن الأبحاث المتطابقة سيتم استبعادها وعدم نجاح أصحابها. 

ووفقا لاستطلاع رأي أجرته «الدستور» بين أولياء الأمور والطلاب، فقد أكد بعض الذين ساعدوا أبناءهم في البحث أن هذه الطريقة التي ابتكرتها وزارة التربية والتعليم في ظل أزمة كورونا هي فكرة جيدة ساعدت الطلاب على التفكير وأيضًا ساعدتهم على البحث بشكل كبير ومعرفة العديد من المواقع التي تقدم معلومات مختلفة وكثيرة.

وقال الطلاب إن هذه الفكرة البديلة عن الامتحانات جديدة بالإضافة إلى أنه يوجد فيها جزء من الشغف.

وأشار الطلاب إلى أن أكثر الأبحاث التي توافدوا عليها هي: «السياحة والمياه»؛ نظرًا لتداول كثرة المعلومات الخاصة بهذه الأنواع.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقييم الأبحاث

أولاً: قم بتسجيل الدخول إلى حساب منصة إدمودو، اضغط هنا للذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول.

ثانياً: اضغط على كلمة "مخطط".

ثالثاً: اضغط على مشاهدة الكل.

رابعاً: يتم عرض نتائج البحث وفى حالة إذا كان البحث مؤهلا يتم وضع كلمة "اجتياز"، أما إذا كان البحث غير مؤهل تظهر كلمة "لم ينجز".

وشهدت الساعات الماضية سعادة عدد كبير من الطلاب بعد مشاهدة النتيجة الخاصة بتقييم الأبحاث وظهر لهم كلمة اجتياز.

وتلقت وزارة التعليم ما يقرب من 15 مليون بحث إلكتروني من طلاب الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي فى جميع المحافظات المصرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 14 وفاة و720 إصابة جديدة بكورونا

الفلك: تعذر رؤية هلال شوال يوم الرؤية الشرعية حسابيًا

طقس الأربعاء شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا.. والقاهرة 43

«التعليم» تعلن وفاة 4 معلمين بفيروس كورونا

الصور

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

«التعليم» تعلن وفاة 4 معلمين بفيروس كورونا

الصحة: 14 وفاة و720 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

حكاية أغنية سجّل منها عبد الوهاب أسطوانة واحدة لعبد الناصر

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

«كان الذهب يتساقط من يده».. حكايات صعود وهبوط «سلامة حجازي»

من يوميات «زكي طليمات» في السربون: يجهلون أن في مصر تمثيلًا وفنًا

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

منوعات

الصين تعرض تعويضات مالية على مربى الحيوانات الغريبة

«أبل» تضيف تطبيقا جديدا في تحديث نظامها القادم

«إنستجرام» تضيف أدلة للتوصيات وتبدأ بالصحة وكورونا

ارتفاع طلبات إعانات البطالة ببريطانيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
صالح كامل
ثروت الخرباوي
الشخصية الإخوانية فى أدب نجيب محفوظ
د.مينا بديع عبدالملك
فرحة الإسكندرية برسامة أسقفها !!
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [1]
المزيد

الثقافة

أشهر عالم صيني في مكافحة الفيروسات يقدم نصائح ذهبية للوقاية من كورونا

الصوفية مقابل الحداثة.. حفل لـ«التهامي» و«فتحي سلامة» غدًا

حوار حول العلمانية 4.. فرج فودة يقصف جبهة الشيخ حافظ سلامة

إسلام بحيري ناعيًا صالح كامل: كان مساندًا للإصلاح الديني بقوة