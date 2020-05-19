الأنبا ماركوس يترأس صلوات عشية تذكار تكريس كنيسة القديسة دميانة

ترأس الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ، مساء اليوم، صلوات العشية لتذكار عيد تكريس كنيسة على اسم القديسة دميانة بديرها ببراري بلقاس.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، بتذكار تكريس كنيسة على اسم شهيدة مصرية عاشت في القرن الرابع الميلادي لها مكانة هامة في الكنيسة القبطية، فكثير من الكنائس مبنية على اسمها، كما تسمى كثير من الأمهات بناتها باسمها تبركًا بها إنها الشهيدة العفيفة القديسة دميانة.وولدت دميانة ومعنى اسمها (الجميلة الرقيقة وهو اسم يوناني مؤنث لاسم علم مذكر هو دميان) من أبوين مسيحيين في نهاية القرن الثالث الميلادي، وكان أبوها مرقس واليًا على البرلس والزعفران، وذات ليلة طلب أحد الأمراء خطبتها فرفضت لتكرس حياتها إلى الله.وفي سن الثامنة عشر كشفت لوالدها عن رغبتها في حياة البتولية «تكريس الوقت لله مع عدم الزواج» فرحب والدها بهذا الاتجاه، وبنى لها قصرًا في منطقة الزعفران لتعبد الله فيه مع أربعين عذراء نذرن نفسهن للبتولية، لتصبح مؤسسة أكبر دير للراهبات بمصر.