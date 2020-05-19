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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«مستقبل وطن» بسوهاج يبدأ توزيع المرحلة الثانية من قافلة المساعدات الغذائية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:26 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
أشرف لاشين
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أعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، بدء أعمال توزيع المرحلة الثانية من قافلة المواد الغذائية التى ينفذها الحزب، حيث تضم ما يقرب من 750 طنا من المواد الغذائية لتوزيعها على 3 مراحل بالقرى الفقيرة بالمحافظة على الأسر المتأثرة بإجراءات الدولة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، الأمين العام.

وأكد اللواء محمد مصطفى، أمين الحزب بالمحافظة، أن القافلة تأتى فى إطار تواصل الحملات التى أطلقها الحزب لدعم ومساندة خطة الدولة وإجراءاتها فى مواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وتداعيات هذه الإجراءات على الأسر المصرية وخاصة البسطاء.

تأتى هذه الحملات انطلاقا من دور الحزب المجتمعى، موضحا أن الحزب قرر أن يتولى دعم الأسر التى تأثرت بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والخاصة بمنع التجمعات وغيرها من الإجراءات.

يذكر أن المرحلة الأولى من القافلة والتى جرى تنفيذها فى شهر أبريل الماضى استهدفت 15 قرية وتوزيع 25 ألف شنطة من المواد الغذائية، وأن المرحلة الثانية من القافلة تستهدف توزيع 35 ألف شنطة مواد غذائية فى 64 قرية من القرى الأكثر فقرا بجميع مراكز المحافظة.

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