400 ألف جنيه قيمة الخسائر.. حفظ التحقيقات فى حريق شركة عقارية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بحفظ التحقيقات في حريق مقر شركة عقارية بمنطقة التجمع الخامس؛ لعدم وجود شبهة جنائية وأن ماس كهرباء وراء اندلاع الحريق، وتم حصر التلفيات والتي قدرت بـ400 ألف جنيه.ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى الأماكن المجاورة.كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مقر شركة عقارية في منطقة التجمع الخامس وتم الدفع بـ ٣سيارات إطفاء وفرض كردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق دون وجود إصابات.