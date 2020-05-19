مخرج «البرنس»: الفكرة مستوحاة من قصة سيدنا يوسف

كشف المخرج محمد سامى، أنه استوحى فكرة وأحداث مسلسله "البرنس" من قصة سيدنا يوسف مع أخوته.وأضاف سامي، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة المصرية الأولى، أن سيدنا يعقوب كان يحب يوسف وأخيه عن باقي أشقائه، وهو ما جعلهم يكيدون ليوسف، ويحاولون التخلص منه، ليخلوا لهم وجه أبيهم.وأردف: "وبالمثل كان رضوان البرنس هو المحبب لوالده الذي أوصى له بكل شيء، مما استثار كره إخوته له، فحاولوا قتله وقتلوا زوجته وابنته".وأشار إلى أن شخصية "فتحى" في المسلسل كانت العقل المدبر لأخوته، وكان يحثهم على الفساد، مضيفًا: "الشخصية بلا أمان أو خوف من الخالق، وكان الأكثر جبروت في الدراما".مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.