النيابة تعاين حادث تصادم 4 سيارات بمحور سعد الشاذلي

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة لمعاينة موقع حادث تصادم سيارة نقل محملة بـ"كونتر" وثلاث سيارات على محور سعد الشاذلي بمنطقة التجمع الخامس.وكشفت المعاينة الأولية أن حادث تصادم أسفر عن حالتي وفاة و7 مصابين، نقلوا للمستشفى.وانتقل اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخيلة لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد فؤاد الطيب، مدير مباحث المرور القادم من أعلى محور سعد الشاذلي اتجاه المعادي، وتم تحويل الطريق من السريع للطريق الداعم.وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية ورجال الإدارة العامة للمرور برفقتهم "الأوناش" المرورية، لرفع حطام الحادث ونقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى العام.