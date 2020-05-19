رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تعاين حادث تصادم 4 سيارات بمحور سعد الشاذلي

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:17 م
حادث
حادث
داليا عبد الباسط
طباعة
انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة لمعاينة موقع حادث تصادم سيارة نقل محملة بـ"كونتر" وثلاث سيارات على محور سعد الشاذلي بمنطقة التجمع الخامس.

وكشفت المعاينة الأولية أن حادث تصادم أسفر عن حالتي وفاة و7 مصابين، نقلوا للمستشفى.

وانتقل اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخيلة لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد فؤاد الطيب، مدير مباحث المرور القادم من أعلى محور سعد الشاذلي اتجاه المعادي، وتم تحويل الطريق من السريع للطريق الداعم.

وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية ورجال الإدارة العامة للمرور برفقتهم "الأوناش" المرورية، لرفع حطام الحادث ونقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى العام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المتحدث باسم الجيش الليبى: سنرد بقوة على أى تهديد أمنى يخص المنطقة

الفلك: تعذر رؤية هلال شوال يوم الرؤية الشرعية حسابيًا

«الدستور» يكشف مصير سيد عبدالحفيظ في الأهلي بعد حلقة رامز جلال

طقس الأربعاء شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا.. والقاهرة 43

الصور

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

«التعليم» تعلن وفاة 4 معلمين بفيروس كورونا

الصحة: 14 وفاة و720 إصابة جديدة بكورونا

خبير بلجيكي يكشف موعد إنتاج لقاح كورونا

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

حكاية أغنية سجّل منها عبد الوهاب أسطوانة واحدة لعبد الناصر

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

«كان الذهب يتساقط من يده».. حكايات صعود وهبوط «سلامة حجازي»

من يوميات «زكي طليمات» في السربون: يجهلون أن في مصر تمثيلًا وفنًا

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

منوعات

الصين تعرض تعويضات مالية على مربى الحيوانات الغريبة

«أبل» تضيف تطبيقا جديدا في تحديث نظامها القادم

«إنستجرام» تضيف أدلة للتوصيات وتبدأ بالصحة وكورونا

ارتفاع طلبات إعانات البطالة ببريطانيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
صالح كامل
ثروت الخرباوي
الشخصية الإخوانية فى أدب نجيب محفوظ
د.مينا بديع عبدالملك
فرحة الإسكندرية برسامة أسقفها !!
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [1]
المزيد

الثقافة

أشهر عالم صيني في مكافحة الفيروسات يقدم نصائح ذهبية للوقاية من كورونا

الصوفية مقابل الحداثة.. حفل لـ«التهامي» و«فتحي سلامة» غدا

إسلام بحيري ناعيًا صالح كامل: كان مساندًا للإصلاح الديني بقوة

هشام عزمي ناعيًا صالح كامل: كان عاشقًا لمصر وشعبها