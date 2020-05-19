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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فرج عامر يطالب بتفعيل خدمة الإسعاف الطائر لمجابهة كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:44 م
فرج عامر
فرج عامر
محمد جعفر
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تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن أهمية تفعيل خدمة الإسعاف الطائر ضمن إجراءات الحكومة لمجابهة فيروس كورونا.

وأكد «عامر»، أن أزمة فيروس كورونا تفرض استحداث وسائل نقل للمصابين بالفيروس تكون آمنة على حياة المصابين وأيضا المواطنين الآخرين.

وأضاف: «السير في الطرق العادية يمثل فرصة لانتشار الفيروس، خاصة أنه في أحيان كثيرة يتم الطلب من المريض الحضور بنفسه إلى المستشفى، لذلك فإن الحل يكمن في تفعيل خدمة الإسعاف الطائر، وتزويده بالإمكانيات المطلوبة».

وتابع: «الإسعاف الطائر خدمة إسعافية متقدمة تستخدم الطائرات لنقل الحالات الحرجة جوًا إلى المستشفيات التي تستطيع التعامل مع الحالات بأسرع وقت ممكن، وذلك يحقق أمان نقل المصابين وأيضا حماية المواطنين، والأزمة الحالية تستدعي بالطبع الاهتمام بهذا المشروع وسرعة دخوله الخدمة بشكل مكثف وسريع، بالتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الدفاع في هذا الشأن».

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