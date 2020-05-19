تعطيل العمل بالبورصة من الأحد حتى الخميس

قررت إدارة البورصة المصرية تعطيل العمل خلال الفترة من الأحد 24 مايو وحتى الخميس 28 مايو الجاري، بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٠.كانت مؤشرات البورصة المصرية قد شهدت ارتفاعات جماعية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بمشتريات مكثفة من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين على خلفية خفض قيمة ضريبة الدمغة على التعاملات اليومية إلى 5. في الألف بدلا من 75. في الألف من قبل مجلس النواب، بعد جدل استمر لأكثر من عام، فضلا عن الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسواق المال العالمية بقيادة الأسواق الأمريكية.