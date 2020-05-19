الأنبا أغاثون يناقش «الرد على بدعة الملك الألفي» في برنامجه الأسبوعي

ناقش الأنبا أغاثون، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمغاغة والعدوة، مساء اليوم في برنامجه الأسبوعي "التعليم والعقيدة"، موضوع "الرد على بدعة الملك الألفي".يأتي ذلك في إطار حرصه على الدعم الروحي للأقباط والتواصل معهم خلال فترة تعليق الصلوات وإغلاق الكنائس للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.ويحرص أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على المشاركة في تقديم عظات روحية "أونلاين"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك كبديل عن إغلاق الكنائس وتعليق الصلوات وفقًا لقرار المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي تم إصداره خلال شهر مارس الماضي للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيتم النظر في إعادة فتح الكنائس منتصف شهر يونيو المقبل بشكل تدريجي.