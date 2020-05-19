«المستلزمات الطبية» تثمن قرار تغريم مخالفي ارتداء الكمامة

أشاد الدكتور محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرف التجارية، وعضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها القيادة السياسية مؤخرًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وناشد عبده خلال تصريح لـ"الدستور"، الشعب المصري ضرورة ارتداء الكمامة لتجنب العدوى من الفيروس، مؤكدا أنها تعمل على تغطية منطقة الفم والأنف وتمنع دخول الفيروس عبرهما.وأشار رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إلى أن فرض غرامة أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضد مخالفي ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمزدحمة شيء عظيم، متمنيًا تطبيقه بشكل جيد، مطالبًا بأخذ الحذر من مصانع بئر السلم التي تنتج الكمامات لأنها تكون غير مطابقة للمواصفات.