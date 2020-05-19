التحريات: تفحم 3 نخلات بمحيط مستشفى حميات إمبابة

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها حول نشوب حريق بمحيط مستشفى الحميات بإمبابة.وتبين من خلال التحريات الأولية التي أجريت أن الحريق نتج عنه تفحم 3 نخلات وكمية من القمامة التي كانت متواجدة بمبنى تحت الإنشاء بمحيط المستشفى.وقررت النيابة استدعاء عدد من العاملين بالمستشفى لسماع أقوالهم لتحديد السبب الرئيسي وراء الحريق.وكشفت تحقيقات النيابة عن أن غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إشارة من النجدة تفيد بنشوب حريق بمحيط مستشفى حميات إمبابة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، وتم السيطرة على النيران التي اشتعلت بعدد من شجر النخل الكائن بمحيط المستشفى، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق دون وقوع إصابات.وأشارت التحريات والمعاينات الأولية إلى أن أسلاك كهرباء تمر من فوق النخيل ونظرا لشدة الحرارة حدث شرر بالأسلاك أدى إلى اشتعال النيران، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة.